Este jueves Carolina Soto visitó “Rojo” luego de pertenecer a la primera generación de “Rojo, fama contra fama”. En su visita, la oriunda de Rancagua repasó sus grandes éxitos y cómo fue su participación dentro del programa buscatalentos.

Sin embargo, cuando Soto iba ser presentada por Álvaro Escobar “El tío conductor” le pidió a los Coach que describieran a la cantante en una palabra. Por su parte, Leandro Martínez, Daniela Castilllo y compañía, calificaron a la cantante como “Admirable”, “Puro Talento” o “Diva”.

Pero Jimena Pereyra, no quiso hablar pero ante la insistencia de Escobar calificó a Soto de “Festivales” con cara de molesta e indiferente. Luego Soto se dispuso a cantar mientras sus otros compañeros de labores coreaban las canciones ella solo atinó a ver su celular.

Dicha actitud fue reprochada por los seguidores del programa quienes se manifestaron a través de Twitter.

Finalizada la participación de Carolina Soto, se pudo ver que la trasandina dejó el programa por lo que la intérprete de “ahora entendí” tomó su lugar al reclamar que no la llamaron para ser parte del grupo de coaches.

ACÁ LAS REACCIONES:

#RojoTVN que onda Maria Jimena como que no esta ni ahi con Carolina Soto… es mas me dio la sensacion que no queria decir nada de ella.. soy la unica?

— Fran (@panchis33) June 7, 2018