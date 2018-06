Mensaje del Pastor Soto a Kike Morandé y Los Kastos saca chispas

“Prepárense porque el luto les viene”, sentenció el polémico pastor evangélico Javier Soto respecto de Kike Morandé, su programa y la sección humorística de “Los Kastos”.

Como es habitual el predicador usó su canal de Youtube para referirse se a la “burla” que estos hacen respecto de su fe y las enseñanzas bíblicas en la parodia que realizan Belén Mora, Francisco “Toto” y otros dos actores cada viernes en el estelar de Mega.

“El pueblo evangélico repudia en forma categórica al canal Mega, el canal de la inmundicia en Chile. Dentro de sus programas tienen a Morandé con Compañía y en él hay una sección llamada ‘Los Kastos’”, expresó.

Recalcó que “todos conocemos a su conductor, ese conductor barato llamado Kike Morandé. Otra vergüenza nacional, burlándose una vez más del evangelio, de las alabanzas cristianas y, lo peor, de la vida eterna”.

Criticó que con su propuesta “una vez más se revuelcan en esta ignorancia, en esa burla que ante los ojos de Dios”, subrayando que “como dice la palabra el pecado es muerte”.

Por ello, sentenció, “este es el mensaje a este canal, a este conductor… Prepárense porque el luto les viene”.

Consultados por estas críticas y advertencias, los aludidos “Toto” y Belén refutaron sus dichos a su manera en declaraciones al programa Intrusos.

“Hemos trabajado con las mejores intenciones, queremos simplemente que este país se ría, le hace falta, cada vez hay más tontos graves, que encuentran que todo molesta, que piden que no se rían de esto, de lo otro, no me toquen, no me miren, no se rían de mí”, dijo Acuña.

Acotó que “lamentablemente no sé por qué el país está agarrando eso, y obviamente, nosotros también fuimos víctimas de eso. El humor está súper sensible en ese sentido”.

Por su lado, Mora comentó que le escribió una persona que tenía en su foto de perfil la paloma de la paz diciéndole que “Dios no me iba a perdonar, que la Biblia decía tal cosa, y yo le dije que Jesús es extraterrestre, que se casó con María Magdalena y al final me bloqueó”.

Recalcó que el show de Los Kastos “ya genera una reacción porque es humor, son personajes que existen que hablan de tolerancia, de amor por la vida, pero amenazan con el infierno eterno”.