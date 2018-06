La pregunta “mala onda” del Rumpy a Fran García-Huidobro sobre la farándula en “Llegó tu hora”

Este miércoles Francisca García-Huidobro estuvo de invitada en el programa “Llegó tu hora” de TVN, conducido por Gonzalo Ramírez, donde reveló pasajes desconocidos de su vida y carrera, respondiendo también cuestionamientos sobre cómo se cubre la farándula en el país.

Bajo ese contexto, fue la oportunidad el Rumpy quien le preguntó a “La Fran” de manera insidiosa: “¿Qué se siente ser el rostro más importante de la denominada ‘TV basura’? ¿Cómo se sobrelleva eso? De una mierda que digamos” a lo que “La dama de hierro” respondió firme y tajante: “Depende cómo lo veas, esa es tu opinión. A mí me parece una mierda la política, me parece una mierda la iglesia católica. Que yo hago televisión basura es una opinión tuya”.

Sin embargo, la pregunta del Rumpy molestó a los cibernautas quienes criticaron su insidiosa pregunta y la tildaron de “mala onda”.

En tanto, García-Huidobro no se hizo problemas y cerró el tema diciendo: “Me siento súper bien y súper orgullosa. No creo que haga televisión basura. Y si tú crees que es basura créeme, recoger la basura es un trabajo súper digno también”.

Finalizando con que le gusta su rol “porque me acomoda, porque lo paso bien”.

#LlegoTuHoraTVN el Rumpy criticando la tv basura de la Fran y el en el chacotero sentimental con historias galleteadas que es??? pic.twitter.com/KiHSrMAsh0 — D Lizani (@dlizana) June 7, 2018

#LlegoTuHoraTVN no me gusta la Fran , pero Daniel " palomo" se ha ido a sentar a Vértigo a contar sobre su separación. — Gabriela (@Gaby_1381) June 7, 2018

#LlegoTuHoraTVN Rumpy tu pasado te condena !! Hiciste televisión basura también 🙄 pic.twitter.com/0XRiXUpdSi — Juan pablo (@Pablo_barriajaj) June 7, 2018

#LlegoTuHoraTVN que estupido el rumpi deningrando la pega de otras personas como si su programa radial no fuera basura. La paja en el ojo ajeno — Rossanna Mora (@rossannamora) June 7, 2018

Rarísimo ver farándula en #LlegoTuHoraTVN. Es como si Junior Playboy estuviese invitado en Tolerancia Cero — ComentandoTele (@ComentandoTele_) June 7, 2018