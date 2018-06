GAMER | Nvidia con los ojos sobre Chile: Deja de desperdiciar tu dinero

Para ningún gamer el nombre de Nvidia es un misterio. La gigante de la industria de hardware se ha hecho un nombre en la producción de tarjetas gráficas, convirtiéndose en un aliado para los jugadores.

La empresa se acerca a Latinoamérica y pone sus ojos sobre Chile. Reconoce que no ha tenido la conexión que le gustaría con el público, pero ya trabaja para remediarlo.

En un hotel del sector oriente, La Nación fue recibida por David Bullitt, Director Senior de Marketing de NVIDIA, nos habla sobre lo que prepara la industria y los planes de la compañía para consolidarse en toda la región.

Bullitt tiene un mensaje claro para los gamers: “dejen de perder su dinero”.

El experto comenta que uno de los principales intereses de la empresa es lograr que los jugadores entiendan que están invirtiendo mal su dinero. La sensación en el mercado es que el enfoque está en la compra de procesadores y memorias RAM, cuando debería ser sobre GPU.

Lo principal, explica es que un procesador gráfico puede tener un gran rendimiento, sin necesariamente tener el procesador más reciente. Dato especialmente al momento de comprar un equipo gamer que pretendes usar por varios años, incluyendo un notebook.

Siendo honestos, el pensamiento común es que el mejor equipo siempre será el de escritorio, sin embargo, el desarrollo de Nvidia en tarjetas gráficas han permitido que las mismas sean llevadas a las laptops de la mejor manera, reduciendo su tamaño.

El trabajo de seis años redujo el grosor de las tarjetas de 51 milímetros a solo 18 milímetros.

GeForce GTX 1060 es lo último que presenta Nvidia que no solo es más pequeña, también tiene tecnología de reducción de temperatura y un alto rendimiento a 60 fps a 1080p.

No deja de llamar la atención de la nueva estrategia de la empresa, con una postura distinta a otras compañías. Ya no es compren el último producto, sino que es compren el que les funcione mejor.

Sobre esto, Bullitt dice que: “Hay dos razones, la primera es que la idea es estar enfocado en el gamer final. Ese es nuestro fin con el GeForce experience, cómo podemos mejorar la experiencia y si podemos darla significa que ellos se lo dirán a sus amigos. Esta es la manera de hacer negocio. Obviamente nos gustaría que llegarán al equipo más costoso, pero ¿es necesario? no. Para ser honesto, el GeForce GTX 1060, va a darte 60 fps a 1080p, es una experiencia espectacular. Creo que es perfecto para Latinoamérica, y prefiero que el usuario final la tenga y recuerde que nosotros lo estamos ayudando.

Creemos que nuestros fans son apasionados por nosotros, porque saben que los estamos cuidando. Queremos tener una relación.

El trabajo avanza en esa línea, profundizar las relaciones, ¿una red de fans?

La mejor mercadotecnia es tener un fan y la mejor forma de lograrlo es darle lo que realmente es bueno para ellos, lo que es más adecuado.

¿Y cuál es la percepción que tienen de los gamers chilenos?

Al final del día quieren divertirse y quieren conectarse con sus amigos, escapar. Por eso juegas, para no tener que ver más noticias de Trump por ejemplo

Y ahora, lo que ustedes creen que los jugadores piensan de Nvidida

Creo que tienen una opinión positiva de nosotros. Honestamente, no hemos hecho mucha relación con Chile, en particular. Normalmente, nos gusta tener espacios como Festigames, pero como marcas no estamos ahí. Queremos cambiar esto. A la gente le gustamos, pero nos ha faltado un poco el proceso de conexión con ellos.