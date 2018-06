Daniel Valenzuela encaró a Fran García-Huidobro por mediática cobertura de su separación

Este miércoles Francisca García-Huidobro estuvo de invitada en el programa “Llegó tu hora” de TVN, conducido por Gonzalo Ramírez, donde reveló pasajes desconocidos de su vida y carrera, respondiendo también cuestionamientos sobre cómo se cubre la farándula en el país.

La animadora mostró su lado menos habitual y se sinceró sobre temas como “bullying televisivo“, los abusos laborales y sexuales, su hijo y sus relaciones amorosas, entre otros temas.

El momento más tenso se vivió cuando Daniel Valenzuela encaró García-Huidobro por su separación con Paloma Aliaga.

“¿Cómo se controla esa línea editorial, cómo se humaniza, o no tiene nada de humanidad finalmente cuando tras una cuña o tras sacar una declaración hay persecuciones, incluso en mi caso me tocaron con policías, cuando se instalan en las casas, cuando se instalan en los lugares de trabajo, cuando abordan a otros integrantes de tu familia, y cuando llegan también incluso, que es lo que más me revienta, llegan hasta los colegios de tus hijas, instalados con cámaras, horas de horas? ¿Cómo se regula eso? ¿Pesa en la conciencia? ¿Hay alguien que humaniza un poco la farándula o le damos?”, le consultó Valenzuela.

A lo que “La Fran” respondió fiel a su estilo: “¿puedo contrapreguntarte?… ¿’Primer Plano’ estaba fuera del colegio de tus hijas?”, y el locutor radial respondió, “No recuerdo qué programa, estoy hablando de ejemplos de farándula”.

Continuó la invitada, “es que yo puedo dar fe de que nosotros no fuimos, y digo nosotros porque yo le pongo la cara a un equipo de 30 personas que hacen su trabajo con reporteo periodístico y con chequeo de fuente. Daniel, tú has sido víctima de la farándula los últimos cuatro, cinco años porque tu historia de verdad es una telenovela”.

Tras el tenso momento, Daniel nuevamente pidió la palabra en el set del programa para mostrar una foto donde evidencia que “Primer Plano” fue quien llego hasta el colegio de sus hija, por lo que “La Fran” tuvo que pedir disculpas a nombre de todo el equipo.