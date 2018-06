REVIEW | IPad 6 + Apple Pencil: Lo que logra un dibujante de Bakania en lo último de Apple

Entre el Smartphone y un computador está el Tablet, y en este pedestal se lleva las preferencias el iPad de Apple, el mismo que ya lanzó al mercado su último modelo, el iPad 6.

¿Y qué hay de nuevo?

A primera vista, hay poco, pero los ojos pueden engañarte. En cuanto a diseño, se mantiene la que ya conocemos, con pantalla retina de 9.7 pulgadas y un peso cercano a los 500 gramos. Su batería tiene cerca de 10 horas de uso y si bien tiene conexión lighting, mantiene el jack de audio

Pero la mayor gracia que encontramos en este nuevo modelo es su compatibilidad con el Apple Pencil, la que se convierte en una herramienta increíblemente útil en cualquier condición.

Ocurre que el nuevo iOS tiene un enfoque especial en ser utilizado en el sector educacional y de trabajo. El iPad tiene una nueva integración multitarea en sus aplicaciones y su chip A10 da un poder de ejecución impresionante en las tareas.

El sistema operativo tiene una performance notable al combinar el Apple Pencil con las apps nativas, como Notas y Tareas. Ahora puedes escribir con tu propia letra en Notas, integrar dibujos hechos por ti e integrar fotografías. Como siempre, todo va de la mano con iCloud, para, por ejemplo, iniciar tu trabajo fuera de la oficina, continuarlo en el lugar del trabajo y terminar detalles cuando quieras. Todo sobre el mismo documento.

Incluso, ese documento en Tareas puede ser exportado en formato de libro en un archivo ePub.

Apple ya ha desarrollado de buena forma el equipo y las nuevas aplicaciones y esto va enfocado con la intensión de integrar sus equipos en las salas de clase. Imagina un curso en que cada alumno tenga uno de estos equipos y que un profesor pueda coordinarlos. Claro, es costoso, pero valdría la pena cuando uno piensa en las apps destinadas a la enseñanza y lo que se puede lograr con ellas. Algunas de ellas son:

Boulevard AR:

Es una galería de arte virtual y es un perfecto ejemplo de cómo el iPad identifica su posición, altura y movimientos.

Froggipedia:

Froggipedia utiliza la AR para que alumnos visualicen una rana y lo analicen anatómicamente.

Apple Pen

No solo eso. Además de la parte educativa, el nuevo iPad es una nueva herramienta laboral, como lo puede ser en el caso de ilustradores gracias al Apple Pen. No podemos dejar de destacarlo. Un lápiz a simple vista, sensible al angulo y presión con el que se le utiliza sobre la superficie de la pantalla.

Pensando en eso es que le pedimos al dibujante Fyto Manga que probara el equipo y nos diera su opinión. El resultado: solo elogios para una pantalla que funciona mejor que otras tabletas destinadas al diseño.

El video fue capturado y editado directamente en el iPad 6 sin problemas ni “caídas”.

El dibujo final solo tardó cerca de 30 minutos gracias a la fluidez que otorga la combinación de ambos equipos.

El iPad 6 y el Apple Pencil ya están disponibles en Chile, desde los $ 270 mil y $ 99 mil.