María Luisa Godoy y el Festival de Viña: “Sería un tremendo desafío si algún día me tocara hacerlo”

Este martes “Mentiras Verdaderas” de La Red, tuvo como invitados a Ernesto Belloni y María Luisa Godoy. En el programa, la animadora de TVN se confesó y reveló sus ganas de animar el Festival de Viña del Mar.

“¿Quién se podría negarse a animar el Festival de Viña? Pero no sé si llega a pasar alguna vez. A mí nadie me ha dicho nada. Obviamente que hay mayores oportunidades ahora que son cuatro años con dos canales. Pueden pasar muchas cosas. Yo estoy feliz que el canal lo tenga y voy apoyar a quien pongan”, contó.

Pese a que Canal 13 y TVN no tienen definido los animadores para el próximo certamen viñamarino, “La Mary” reveló quien sería su favorito. Y es nada menos, que el animador de “Lugares que hablan”, Francisco Saavedra.

“Entre Martín Cárcamo, Sergio Lagos y Francisco Saavedra, los encuentros muy atractivos a los tres, pero con el que más me he relacionado es Pancho, que me cae increíble y nos reiríamos mucho”, manifestó.

Aunque fiel a su estilo, Godoy indicó que no tendría problemas de animar el Festival de Viña con Martín Cárcamo o Sergio Lagos.

“A Martín lo admiro, lo encuentro seco. Y Sergio tiene un sello propio de toda la vida. A todos los encuentro tremendos profesionales”, sentenció.

Canal 13 y TVN son los canales oficiales del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar por el período 2019 – 2022. En una alianza inédita, dado que incluye realizar una asociación con Fox Networks Group e IberoAmericana Radio Chile.