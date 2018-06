Luis Jara se confiesa: “Yo creo que se me estigmatizó como un gallo egocéntrico”

En un nuevo capítulo de “Más Vale Tarde, las huellas de la vida“, tuvo de invitado a uno de los animadores y cantantes más querido por el público, Luis Jara.

El animador de Mega se sinceró y recordó con Soledad Onetto el gran éxito que ha tenido en el matinal desde hace 46 meses, además de contar un par de historias de su vida.

Sin embargo, el cantante recordó el momento de furia que tuvo cuando hace más de un mes se viralizó en Facebook el excesivo protagonismo que habría tenido supuestamente en el matrimonio de unos amigos, allí el intérprete además se refirió al estigma de “egocéntrico” que lo tiene en la mira siempre en redes sociales.

“Lo sentí profundamente. Me pareció grave. Mira, a mí me han hackeado Twitter, me han inventado memes. Eso es súper fuerte para entender el negocio y el juego. Yo entiendo que soy una persona pública, Soledad”, manifestó.

Luego agregó que “Pero si hay algo que no tengo es faltarle el respeto a las personas. Y cuando me lo faltan a mí, yo tengo toda la autoridad y la moral para decirle a la gente de frente y exigir que no me falten el respeto, exigir que no se falte a la verdad. Y por eso reaccioné así”, contó al momento de realizar su desahogo en el matinal “Mucho Gusto”.

En relación al egocentrismo por parte del animador éste reconoce “que no cargo con este hostigamiento en la calle o en mi vida. Hago conciertos permanentemente, soy un tipo querido en la calle. Yo lo vivo. No lo estoy inventando, Soledad. Llego al canal y soy un tipo querido por mis compañeros de trabajo. Me lo han manifestado que soy un gallo tal como soy”.

“Yo creo que en el Mucho Gusto cometimos un error. Yo creo que se me estigmatizó como un gallo egocéntrico. Y pensamos que eso era un juego divertido”, dijo.

Luego reflexiona que “finalmente la gente se queda con una sensación extraña. Porque el cabro chico empeñoso, que vivió en Avenida Matta y triunfó, ahora es un gallo arrogante que no pesca a nadie, supuestamente”.