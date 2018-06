Luis Jara le baja el perfil a la anécdota de los 33 mineros: “Fue divertido”

El jueves pasado Luis Jara animador de “Mucho Gusto” contó que había realizado un viaje a Las Vegas, donde fue a un evento que tenía un exclusivo sector VIP. Jara quería entrar pero, en primera instancia, no puedo.

Y no halló nada más divertido que hacerse pasar por uno de “Los 33” mineros para ir un salón VIP. en Las Vegas. “Y yo pongo cara de minero (…) El guardia me dice ‘¿you really are one of them? (Tú realmente eres uno de ellos). Yo ahí, ‘yes, of course’”, indicó en su oportunidad en el matinal.

Tras el impasse, el animador volvió hablar del tema en el programa Intrusos de La Red, donde indicó que: “Fue divertido, fue gracioso. Lo pueden revisar en mega.cl”. Luego la notera del programa le preguntó: “¿Y se te ocurrió así de la nada?” y el cantante nacional respondió: “No, una tontera. Se me ocurren cosas todos los días”.