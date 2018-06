Kathy Orellana tras episodio de violencia intrafamiliar: “Tuvimos un forcejeo los dos, pero no fue mayor”

Katherine Orellana lo está pasando mal, luego de vivir un nuevo episodio de violencia intrafamiliar por el que fue detenida, junto ahora su expareja Jorge Cáceres (28) en medio de su adicción al alcohol y las drogas.

Hoy el matrimonio pasó a control de detención y la ex “morenaza de Rancagua” habló y contó su versión de los hechos donde descartó que el conflicto iniciara por su problema con el alcohol y aseguró que su expareja vive un duro proceso.

“Lamentablemente Jorge está muy enfermo. Por respeto a su familia, no voy a dar detalles de lo que pasó. Pero él está en una situación donde vende las cosas, miente, y yo tengo que velar por mi tratamiento y por mi hijo”, indicó.

Luego agregó detalles de la fuerte discusión que tuvo con Cáceres y que éste intenta destruir su carrera.

“Él llegó en la mañana y quería robarme el celular. Yo traté de defender mi celular, pero fue imposible. Después se lo entregué, hasta que llegó Carabineros. Tuvimos un forcejeo los dos, pero no fue mayor, digamos, más que por el celular”.

“Él me amenazó con ‘hacer cagar mi imagen’ por el asunto en que yo estoy en rehabilitación, porque él llamó a la prensa, él los llamó a todos ustedes. Él quiere dejarme mal porque tomé la decisión de no estar con él”.

“Fue taparme los golpes, pero no voy a entrar en detalles, porque merece respeto la familia de él. La familia de él también quiere ayudarlo, pero no quiere ayuda, no quiere mejorarse, no quiere hacerse un tratamiento. Y cuando las personas no quieren mejorarse…”, explicó afectada.

La cantante además confirmó su separación con Cáceres: “Sí. Yo está decisión la tenía tomada hace rato. Lo que pasa es que él no aceptaba mi decisión y las cosas resultaron de la peor forma. Y bueno, él me amenazó que iba a llamar a la prensa, que me iba a hacer cagar la imagen”.

“Pero ustedes van a ver el juicio en tribunales, que pedí hacer el test de droga a los dos y vieran quienes dicen la verdad”. “Yo pedí la prueba de pelo, que es la más efectiva. Llevo 9 meses de tratamiento y en la prueba de pelo sale todo el rango hasta donde llegó tu consumo, más de un año, creo”.

Por último, manifestó que “no me deja mal, porque (su hijo) Facundo está muy bien. En este tiempo ha estado con mi mamá. Mi mamá siempre ha estado respaldándome, conmigo”.“Es terrible. No podría aconsejar. Uno tiene que pasar por esto para darse cuenta que la estaba embarrando. Yo estoy bien. Ya tomé está decisión”.