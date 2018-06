Ex vicepresidente de Corfo: “Es una burla” que Ponce Lerou vuelva a SQM

“Esta empresa, este directorio, estos accionistas no entienden, no aprenden, creen que siguen en el mundo de la impunidad”, espetó este martes el ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán, al comentar la reincorporación de Julio Ponce Lerou a la empresa SQM.

A juicio del también ex ministro, quien solicitó el retiro de la familia Ponce de la minera no metálica para viabilizar el acuerdo entre el Estado y la firma para la explotación del litio en el Salar de Atacama, el que el empresario retorne a ella “es una burla a todos aquellos que estuvimos involucrados en el proceso”.

Bitrán dijo estar “en shock” con la noticia, subrayando que Ponce Lerou “tiene un historial conocido por todos, usó esta compañía para envenenar el sistema político con corrupción”.

Esta Jornada La Tercera reveló que el cuestionado actual controlador del grupo Pampa, quien presidió por 28 años SQM y fue multado con casi US$ 70 millones por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en el marco del caso Cascadas, retornará a la minera como asesor estratégico.

“Se dan el lujo de contratar con un argumento espurio a quien es el instigador de estos 30 años de una compañía que ha estado, en la práctica, al margen de la ley. Tienen pendientes varios casos ambientales”, añadió Bitrán a radio Cooperativa.

“Meten a un director que está formalizado por el mismo delito que el Departamento de Justicia de Estados Unidos sancionó a esta compañía con US$ 15 millones”, enfatizó, aludiendo a la plana directiva de la firma que encabeza el gerente general de la firma Patricio de Solminihac.

Esto se definió por unanimidad en la reunión de directorio -la primera con su nueva composición, presidida por el ex timonel de la CPC, Alberto Salas, permitiendo que tanto el ex yerno de Augusto Pinochet, como su hermano Eugenio Ponce, volvieran a Soquimich.

Desde el interior de SQM aseguran que el nuevo rol de los Ponce será realmente de asesores, no será full time, y si bien tendrán oficinas, tendrán su propio horario y no asistirán diariamente al edificio corporativo de SQM. Tampoco tendrán poder para tomar decisiones, pues esa responsabilidad solo recae en la administración.

El ex secretario de Estado recalcó que “esto es de verdad para que la gente pierda confianza en las instituciones chilenas, es un tema grave. (…) Esto es el colmo, de verdad es el colmo, no hay nada que se pueda hacer” para revertir los contratos entre Corfo y SQM, lamentó.

Recalcó finalmente que Chile “pierde la confianza en sus instituciones, en las instituciones públicas, porque esto aparece como un intento de reivindicar la imagen de Julio Ponce Lerou y de mostrarle a aquel que negoció al parecer duramente, pero que debió haber escrito hasta los más ínfimos detalles, porque no son gente de fiar, que ellos ganaron”.