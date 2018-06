Sebastián “Cuchillo” Eyzaguirre anuncia su salida de “C.Q.C” y su retiro de la TV

Este sábado Sebastián Eyzaguirre no lo pasó bien. El motivo, las controversiales declaraciones dadas en entrevista a revista El Sábado de El Mercurio, luego de decir que “viví con una mina y los días que la veía muy metida en la casa me desesperaba y la mandaba a la cresta. Ándate a hacer algo. Me cargan las minas metidas todo el día en la casa. Las minas tienen que salir a ganárselas”.

Luego aclaró dentro de la misma entrevista que “machista no soy. Es más soy bastante liberal en todo aspecto, en lo sexual, en todo. ¿Le pegué alguna vez a una mina? Ni con un dedo”, indicó.

Sus dichos provocaron diversas reacciones a través de redes sociales, lo que generó que el periodista volviese hablar de sus desafortunadas palabras que para él fueron sacadas de contexto.

“Perdón el egocentrismo extremo. Pero quería compartir algo con ustedes. Estoy demasiado triste y bajón. Mucho tiempo no me sentía tan como el pic. Me llamaron hace unas semanas de la revista El Sábado proponiéndome hacerme un perfil. Dudé mucho. Mi equipo no quería que la diera. Pero sentí que era la oportunidad para que muchos conocieran mi otro lado. El que nadie conoce. El más sensible, mi vida diaria, etc.”, expresó.

Luego agregó que “la oferta era atractiva: 4 páginas y una entrevista seria. Me abrí como nunca. Tuve un chaperón una semana acompañándome a todos lados. Sentí que la comunicación fluyó y que llegamos a muchas conversaciones profundas que harían entender muchas cosas. Lamentablemente mi equipo tenía razón y el foco (nuevamente) era hacerme mierda y descontextualizar todo”.

En la misiva expuesta a través de Instagram reveló que se aleja de la televisión y de “C.Q.C”:

“Más aún, me acompañaron a la feria, a mi veterinario con mi OSO, a el vivo de CQC donde fue testigo de todo lo que hay positivo entre mi equipo y yo. Toda la energía y onda que tenemos. Más aún, las fuentes que tiene el reportaje son ¡una vergüenza! Salvo Felipe Kast, es gente que no me vio en mi puta vida. El profesor del colegio nunca lo fue! Ni me conoce Nada. La verdad siento entre vergüenza y rabia. Sobre todo conmigo mismo por haberme abierto (por última vez) a tratar de desmitificar todas las mentiras y lo que han querido construir de mí. Además le hacen daño a familiares, amigos y mujeres que quiero”.

Respecto a su salida del programa de CHV, según informó Eyzaguirre quedan sólo cuatro capítulos para la primera temporada de “C.Q.C” y que se retiraría, y lo traspasaría a Gonzalo Feito.

“C.Q.C va a seguir. Se lo dejaré a Gonza Feito que es un crack y que se lo ganó conmigo. Jamás se lo voy a devolver al otro. Yo me voy a la mierda después de estos 4 capítulos que quedan”. “No puedo hacerle más daño a gente cercana que colateralmete sufre con tanta mierda. Ese es el costo del éxito y de ser frontal en Chile. De no ser un careta. Pero yo no me la puedo más. También tengo mi talón de Aquiles”, explicó.

“No me voy por mí. Me voy por mi familia y toda la gente que quiero que no tiene por qué seguir sufriendo esto. En Chile ya no se puede. Lo siento”, sentenció.