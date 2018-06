Actriz de “Wena profe” se incorpora al área dramática de CHV

Afírrrmate cabritooooo!!! Que me fui a CHV!!!!! 😱😱😱😱 se viene, se viene, se vieneeeee!!! Área dramática con todooooo!!!! 👏🏼👏🏼♥️♥️ . . . . . @matiashmg @isidorajose.mua @nicolesanmartinc

A post shared by Daniela Nicolás (@danielanicolas) on Jun 3, 2018 at 6:58pm PDT