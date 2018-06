“Yerko Puchento” acusa censura en su rutina en “Vértigo”: “Los españoles son heavy”

El panorama al interior de Canal 13 está más complejo que nunca, luego que este viernes pasado se efectuara los despidos masivos tras la llegada de la empresa española Secuoya a Canal 13.

Sin embargo, quien se vio afectado fue “Yerko Puchento” (Daniel Alcaíno) luego que acortaran su rutina. Esto lo dejó ver al final de su rutina donde manifestó: “Y para terminar, después de que me metí con vaselina dos páginas del libreto, porque me han parado el carro. No si son los españoles son heavy”.

Finalmente, el alto precio de las paltas inspiró a “Yerko Puchento”. El humorista realizó su última rutina en “Vértigo” apuntando al fenómeno por el costo del fruto y la ola de memes que ha generado en redes sociales.

En el set, “Yerko Puchento” compartió escenario con Miguelo, Gala Caldirola, Francisca Merino, María Jimena Pereyra y Mario Ortega, alias “Súper Mario”.