Video| La fea caída de Hugo Valencia en “Muy buenos días” que lo dejó con licencia

Este jueves “Muy buenos días” pasó un susto de aquellos. ¿Qué pasó? El periodista Gino Costa, empujó a Valencia provocándose un accidente que generó risas en el panel.

“Que se afirme bien”, pidió dos segundos antes Macarena Tondreau, pero sus deseos no alcanzaron para evitar el golpe. “Y cómo me paro ahora, si no sé. ¿Para qué me atraen? Miren cómo quedé”, dijo el afectado.

La caída fue chistosa, pero tuvo sus consecuencias. En conversación con Página7.cl, el periodista reveló que tras la fuerte caída “me vino un dolor muy fuerte durante toda la mañana” lo que, lo obligó ir al médico.

El diagnóstico contusión lumbosacra y pelvis, producto del fuerte golpe recibido en su cadera. En tanto, a través de Instagram Valencia escribió “accidente laboral”.

Caída Hugo Valencia Hugo Valencia lo estaba dando todo en la pista de Hielo hasta que… ¿Gino lo empujó? 🤣🤣🤣 Posted by TVN on Thursday, May 31, 2018