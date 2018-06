UDI quedó “muy contenta” con anuncios de Piñera

La senadora y presidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jacqueline Van Rysselbergue, abordó los anuncios del Presidente Sebastián Piñera luego de la primera cuenta pública de su segundo mandato, apoyando las diversas iniciativas presentadas.

“La verdad es que estamos muy contentos. Creemos que (los anuncios) se centraron en los temas que, efectivamente, son importantes para la gran mayoría de los chilenos”.

Van Rysselbergue destacó principalmente “el anuncio de la creación del Ministerio de la Familia, creo que es una gran noticia. El anuncio de que se va a mandar una ley de Isapres para poder evitar los abusos o discriminaciones que hoy se están dando en muchas áreas. El anuncio de poder generar financiamiento para familias de clase media que, claro, no caen en la categoría de los más vulnerables pero tienen dificultades para pagarle a sui gente, a sus hijos. De verdad hay muchísimos anuncios que nos tienen muy contentos”.

Consultada respecto al apoyo del oficialismo en el Parlamento para respaldar los proyectos anunciados por el Presidente Piñera, la timonel de la UDI señaló que “nosotros hemos tenido con los partidos de Chile Vamos la capacidad de, más allá de las divergencias, tener la habilidad de administrar los conflictos y las diferencias dentro de nuestra colación, por lo que creo que esto no va a variar. No significa que pensemos en todo igual, pero sí que las diferencias que tengamos podamos administrarlas de tal manera que el Gobierno pueda seguir actuando y que estos conflictos no escalen y generen daños a nuestro conglomerado o al Gobierno”.