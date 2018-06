No hubo negociación: “Mucho Gusto” pierde a panelista clave

Feliz y agradecida por la oportunidad que tuve de trabajar en @muchogustomatinal !!! No había podido responderles a todos sus preguntas de porqué no estaba en el programa. Fue una decisión que vengo pensando hace mucho, que no fué fácil tomar, que hoy se concretó de muy buena manera y con mucha buena onda. Agradezco a todos y todas su preocupación y cariño. Nos veremos luego en alguna nueva aventura que disfrutaré al máximo !!!! Recuerden siempre seguir su corazón, siempre tiene la razón, por mucho miedo que tengan luchen por lo que quieren. Ahora se vienen nuevos comienzos! Los quiero!!

A post shared by Dani Castro. (@ladanicastror) on May 31, 2018 at 6:12pm PDT