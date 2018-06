El robo del siglo: se llevan 3 mil kilos de paltas desde una parcela en La Cruz

Los individuos se llevaron el 80% de la producción de dicha propiedad, lo que fue constatado por la dueña del predio al ver que los árboles ya no contaban con sus frutos.

Un grupo de desconocidos fue protagonista del robo de 3 mil kilos de paltas desde una parcela, en la comuna de La Cruz, producto que hoy en día se alza en el mercado por sobre los $3.000 el kilo, convirtiéndose en un atractivo botín para los antisociales.

De acuerdo a lo informado por La Estrella de Quillota, los individuos se llevaron el 80% de la producción de dicha propiedad, lo que fue constatado por la dueña del predio al ver que los árboles ya no contaban con sus frutos.

“Cuando fuimos nos dimos cuenta que faltaba mucha palta, que la habían tirado, porque así es como se las roban y avanzábamos y seguíamos viendo que faltaban. Se robaron la palta más grande, de primera, segunda y tercera”, señaló la afectada, Marcela Montiel, al medio de prensa local.

“No alcancé a venderla porque me la cosecharon los ladrones, pero no estaba lista, se cosecha en agosto, septiembre hasta enero incluso”, agregó.

La dueña de la parcela argumentó que “este año el precio que pagan por la palta es algo histórico, está en una burbuja, si me lo hubieran robado cuando costaba 400 pesos tal vez no me hubiera importado tanto, pero este año sería distinto”.