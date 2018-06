“El programa sigue con todo el equipo”: Pancho Saavedra gana la batalla en “Lugares que hablan”

Ellos son mis amigos mis compañeros mis Partner @richardbezzaza @davidfractal @pedrot3 . Yo no los voy a dejar solos , yo estoy con ustedes ,yo simplemente espero que todo vuelva a la normalidad . Ustedes son #LugaresQueHablan , ustedes son quienes me sostienen , me cuidan , me quieren y se juegan la vida por cada uno de los capítulos de este maravilloso programa que hacemos . Solo quiero decirles que los estimo , los quiero y los admiro , espero que la próxima semana podamos volver todos juntos a trabajar tranquilos ❤️

