Bancada PPD calificó como “bipolar” el mensaje presidencial de Sebastián Piñera

Al término de la cuenta presidencial, el jefe de la bancada del PPD-PRO, Ricardo Celis, señaló que “a mí lo que me produjo ruido fue una cosa que encontré muy bipolar, ya que el Presidente Piñera comenzó haciendo un discurso muy duro y responsabilizando a la Presidenta Bachelet de todos los males, y a la vez haciendo un llamado a la unidad”.

“Entonces -agregó- yo creo que esa bipolaridad no es buena. O se hace un llamado a la unidad y se hace un reconocimiento a lo que se ha hecho previamente o finalmente partimos de cero”.

El parlamentario indicó que “respecto a temas puntuales, estoy en la Comisión de Salud, soy médico, y creo que hay bastantes temas pendientes en esta materia. Yo esperaría eso sí que cuando se habla de reforma al sistema de isapres, pensemos fundamentalmente en una reforma de todo el sistema sanitario, en cuanto al sistema de financiamiento. Eso quiere decir que incluya a Fonasa y también superar aquellos aspectos que generan inequidad en el sistema de isapres”.

Por su parte, el diputado Rodrigo González, señaló que “fue un discurso muy genérico, muchas grandes promesas, pero no se señala los caminos y especialmente una ausencia de temas cruciales, como el tema de la descentralización y de la regionalización. Muy poco sobre el tema educacional, y lo que tiene relación con el CAE. Nada nuevo, y por eso son un conjunto de buenos deseos sin aterrizar, y creo que va a haber que cobrarle mucho la palabra a este gobierno con grandes promesas que ojalá no se queden en el discurso”.

La diputada del PRO, Marisela Santibáñez indicó, en tanto, que “uno de los temas que más nos toca como sociedad es el Sename, y en ese aspecto creo que no hubo una propuesta contundente. Si hubo una apreciación de la realidad, que lo sabemos todos, que hay una deuda enorme con la protección de nuestros niños, y hemos sido nosotros como diputados los que presentamos un proyecto para la creación de una Comisión Permanente de la Protección de la Infancia, que es algo concreto. Eché de menos un endurecimiento de las penas a quienes abusan de nuestros niños, o fiscalizar bien quién está a cargo de los hogares del Sename”.

Finalmente, la diputada Andrea Parra indicó que “este Presidente ha abusado de los decretos y la verdad es que hemos visto un festival de anuncios y muy pocos proyectos presentados para su discusión. Vimos el cierre de campaña del Presidente Piñera. A todas luces se trata de un gobierno que no escucha, no hay nada en educación no sexista. A este gobierno no le gusta la reforma educacional, y va a ser lo imposible para que fracase su implementación. Y respecto de la Araucanía fueron 30 segundos, nada concreto, sólo lugares comunes y de anuncios repetidos”.

Asimismo, la diputada Loreto Carvajal sostuvo que “creo que ha sido una cuenta pública muy declarativa, muy de anuncios de largo plazo, y muchas de las insinuaciones que hizo el Presidente Piñera ya son parte del conjunto de proyectos de ley que están debatiéndose en el Congreso, que están trabajándose desde el gobierno anterior”.