Las críticas y los comentarios de la cuenta pública de Sebastián Piñera a través de Twitter

Mientras el Presidente Sebastián Piñera estaba dando a conocer su cuenta pública en el Congreso Nacional de Valparaíso, muchas personas comenzaron a comentar los anuncios a través de Twitter.

Como es de esperar, mientras personeros del oficialismo defendieron las novedades entregadas por el Mandatario, dirigentes de la oposición criticaron las menciones realizadas por el Jefe de Estado.

También periodistas, analistas políticos y dirigentes dieron a conocer su opinión. Acá un resumen de los comentarios.

Si ellos defienden c fuerza un legado inexistente o desastroso, nosotros q sí estamos haciendo, cumpliendo y ejecutando c responsabilidad, debemos defender c + razón y orgullo nuestro Gobierno, porque #EstoSiQueEsGobernar !

No me queda claro con que medidas llegamos al desarrollo.#CuentaPública. porque el nuevo ministerio, el nuevo sename, etc no son condiciones suficientes para ello, aunque necesarias.

— Marta Lagos (@mmlagoscc) June 1, 2018