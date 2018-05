Todo para entrar a un VIP en Las Vegas: Luis Jara dijo ser uno de los 33 mineros

Ya es sabido que el matinal “Mucho Gusto”, siempre sus animadores y panelistas cuentan sus anécdotas. Y es un clásico, que Luis Jara siempre tiene algo que contar.

El cantante de “Un golpe de suerte” contó que había realizado un viaje a Las Vegas, donde fue a un evento que tenía un exclusivo sector VIP, Jara quería entrar pero, en primera instancia, no pudo.

¿Qué hizo para entrar? El rostro de Mega no halló nada mejor que hacerse pasar por uno de los 33 mineros rescatados en la mina San José en 2010.

“Quedamos de subirnos a la limosina, vestirnos de gala y pasar a uno de los espectáculos, no sé, Cirque du Soleil con Elvis Presley. Me dicen ‘tratemos de entrar al sector VIP’”, recordó. Luego en ese momento un guardia le solicitó su identificación para acceder al sector VIP, entonces el animador comenzó “a desesperar y dije ‘no voy a poder entrar’”.

Segundo acto, comienza hablar con los franceses y dijo: “’I am one of the miners (Soy uno de los mineros)’”, mintió Jara para poder ingresar con ellos. “La señora me dice ‘oh my god, you are really a miner? (¿Eres realmente un minero?)’”

“’Él es uno de los mineros chilenos’”, dijo uno de los franceses. “Y yo pongo cara de minero (…) El guardia me dice ‘¿you really are one of them? (Tú realmente eres uno de ellos). Yo ahí, ‘yes, of course’”, indicó.

Finalmente, Luis Jara logra su cometido y pasó al sector VIP del recinto. “Terminamos el en VIP sentados. Se sacó fotos la mitad del teatro conmigo”, añadió.