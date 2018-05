Televidentes enojados con “Bienvenidos”: Michelle Adam dio el tiempo desde su casa y enferma

A través de Twitter los seguidores de la meteoróloga criticaron al programa por no respetar su descanso y acusaron al espacio de Canal 13 de “donde está la inspección del trabajo que no para esto. Abusadores”.

Este jueves se vivió una situación bien particular en “Bienvenidos”. ¿Qué pasó? Michelle Adam se encuentra enferma y con reposo, pero el matinal de Canal 13 la hizo dar el tiempo desde su casa.

Según explicó Tonka Tomicic, la profesional estaba enferma y había tenido fiebre durante la noche, por lo que decidió quedarse en su casa.

“Pasé muy mala noche, estaba bien enfermita. Preferí quedarme aquí en la casa, porque si no lo hago, no me voy a recuperar bien y voy a estar así muchos días”, explicó Michelle, mientras el equipo de “Bienvenidos” se encontraba en su hogar.

Adam entregó su reporte del tiempo durante 30 minutos, pese a los claros signos de estar congestionada y resfriada. Sin embargo, los seguidores de la meteoróloga se mostraron enojados ante la situación y descargaron su furia a través de Twitter.

Finalmente sus compañeros de labores destacaron el compromiso de Michelle por trabajar pese a encontrarse delicada de salud.

#Bienvenidos13 la Michelle Adams enferma con antibióticos y los weoens van a wear a las 8 de la mañana a su casa. Puro pretexto pa ver si realmente esta enferma. Weones desconsiderados. Dejenla descansar — Tesoro (@Claudito_Andre) May 31, 2018

#Bienvenidos13 dejen q descanse #preguntaleamichelle tiene una cara de enferma la pobreee😷 — maggie (@margaret_69) May 31, 2018

Michelle Addams está enferma en su casa e igual la van a webear pa que dé El Tiempo #pregúntaleamichelle — J̸o̸a̸q̸u̸í̸n̸ (@jarria1980) May 31, 2018

#preguntaleamichelle una pregunta a tu equipo, cuando la @TonkaTP ó @rubionatural esten enfermos también haran el programa desde la casa? No se supone que @michelleadamv está con licencia médica? Abusadores y descriteriados !!! 🙁 — Cleopatra (@Cleopat65653918) May 31, 2018

#PreguntaleAMichelle lo que están haciendo es acoso laboral. — SFAC (@sfac_fact) May 31, 2018

#preguntaleamichelle porfavor dejen a esa mujer descansar, que falta de respeto, está enferma!!!!. Tonka, Martin cuando ustedes están enfermos les gustaría que se fueran a meter todo el equipo a su casa y los hagan animar desde ahí???? — Ale Tov (@AleTov74) May 31, 2018

#preguntaleamichelle paren de abusar con su trabajadora está enferma dejenla trankila donde está la inspección del trabajo q no para esto. Abusadores !!! El sindicato q se haga presente.. — chileno (@chileno2480) May 31, 2018