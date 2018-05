Patricia Maldonado desmintió haber enviado una carta a Álvaro Corbalán

En la noche del martes, en medio de protestas en contra, se realizó en el hotel Crowne Plaza el lanzamiento del libro “Las respuestas de Corbalán”, donde el exagente de la CNI Álvaro Corbalán cuenta su versión de los hechos ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

En dicha ceremonia, la esposa del condenado por delitos de lesa humanidad, Silvia López, leyó una supuesta carta de la cantante y panelista del matinal de Mega “Mucho gusto”, Patricia Maldonado, en donde saluda al exCNI.

Sin embargo, la figura de TV desmintió tajantemente el haber enviado dicha misiva a Corbalán. En declaraciones a The Clinic, Maldonado manifestó que “casi me muero cuando leo que yo mandé una carta. Yo jamás mandé una carta para el lanzamiento del libro de Álvaro Corbalán”.

“Soy absolutamente víctima de esto, no tenía idea además que se lanzaba un libro. Yo perdí el contacto con Álvaro hace muchos años. Desde que lo trasladaron a esa cárcel (Cárcel de Alta Seguridad) yo nunca más fui. No hay contacto con él, ni tiene teléfono, ni tiene nada”, agregó.

La panelista explicó que llamó a Silvia López y “ella me explicó que sí, que efectivamente usaron una nota que yo le envié 15 años atrás, cuando estaba preso en Club Hípico (Punta Peuco 2, ubicado en calle Club Hípico). Imagínate, de esos años te estoy hablando. Y la utilizaron para esto”.

“Yo le pregunté para qué hicieron eso y ella me dijo que para darle más realce. ¿Te das cuenta el realce que le están dando? Entonces me parece increíble que esto haya ocurrido. Estoy en shock”, añadió.

“La Silvia me dijo ‘fue una nota que mandaste’. Imagínate, una nota. Le pregunté porque la leíste como carta, y me dijo que era para darle más realce a todo esto. No po hueón, para la huevá. No me agarren más pal’ hueveo. Yo estoy tranquila, no hueveo a nadie”, declaró la panelista a The Clinic.

Patricia Maldonado afirmó que “cuando yo hago las cosas doy la cara, nunca le he sacado el poto a la jeringa. Jamás. En mi vida. Y nunca se lo voy a sacar. Voy derecho por la vida, voy directo. Te guste o no, mala cueva. Esto que hicieron fue usar mi nombre en beneficio de qué”.

“Si yo mando la carta, te digo sí, yo la mandé y qué. Así mismo, como te lo estoy diciendo, me parece de una falta de respeto, de una patudez, de una irresponsabilidad absoluta que te tomes el nombre de alguien para darle realce a alguna hueá. No señor”.