Mario Sepúlveda se enojó por anécdota de Luis Jara en Las Vegas: “No corresponde”

El cantante de “Un golpe de suerte” contó que había realizado un viaje a Las Vegas, donde fue a un evento que tenía un exclusivo sector VIP. Jara quería entrar pero, en primera instancia, no pudo.

¿Qué hizo para entrar? El rostro de Mega no halló nada mejor que hacerse pasar por uno de los 33 mineros rescatados en la mina San José en 2010. “Y yo pongo cara de minero (…) El guardia me dice ‘¿you really are one of them? (Tú realmente eres uno de ellos). Yo ahí, ‘yes, of course’”, indicó.

Finalmente, Luis Jara logra su cometido y pasó al sector VIP del recinto. Pero tal actitud, provocó la molestia de uno de los involucrados en el accidente minero, Mario Sepúlveda.

En entrevista con SoyCopiapó.cl “Súper Mario” indicó que “duele mucho, porque al final los únicos afectados somos nosotros, que estuvimos 70 días cagándonos (sic) ahí abajo, peleando, discutiendo, arreglando diferencias y tratando de sobrevivir, haciendo una pega extraordinaria. Ahí está cuantos se han limpiado la boca con nosotros”.

“Por supuesto que no es bonito, es como que yo mañana vaya a Megavisión a hacerme pasar por Lucho Jara, feo lo que hizo, no corresponde, o que alguien se haga pasar por mi persona o por cualquiera, no corresponde, si cada uno tiene su vida, entonces feo lo que hizo”, cerró.