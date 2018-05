James Hamilton en “Llegó tu hora” de TVN: “No creo en un arrepentimiento de los obispos”

En el segundo capítulo de “Llegó tu Hora“, el invitado fue James Hamilton, víctima y denunciante del caso Karadima, quien se refirió a la crisis de la Iglesia Católica, su reunión con el Papa Francisco y el abuso de poder, entre otros temas.

Ante la pregunta del conductor del programa, Gonzalo Ramírez, sobre si perdonó a Karadima, Hamilton expresó que “por supuesto que sí. El perdón es algo que te piden o que tú entregas porque quieres que la otra persona esté tranquila y que es lo único que te permite a ti salir adelante. Si te quedas con el rencor, perdiste“.

“Lo volví a ver (a Karadima). Una vez estaba recién operado del corazón y pidió que yo lo fuera a ver. Yo trabajaba en la misma clínica y lo pasé a ver, hace unos siete años atrás. Yo había ido antes a verlo a su parroquia porque necesitaba quitarme el miedo, el terror. Entonces fui, lo enfrenté y le dije que lo perdonaba“.

Más tarde, afirmó que “el abuso sexual es consecuencia de abuso de poder, de la subyugación del otro. Se manifiesta por el abuso de violencia, de un cobarde inseguro de su masculinidad, que quizá sufrió cuando chico y que optó por seguir en el mismo ejemplo“.

“El Estado ha sido el gran ausente en la reparación de las víctima de abusos en Chile (…) No es casualidad que el 70% de los delincuentes hayan salido del Sename”, añadió.

Posteriormente, consultado por qué cambios debe haber en la ley chilena, expresó que “hay que reestructurar las leyes. Los legisladores tienen que salir de su enmudecimiento. Las leyes en Chile están hechas para los hombres y hay que cambiarlo todo“.

Luego, sobre la decisión de los obispos de poner su cargo a disposición, Hamilton afirmó que “se tienen que ir todos y los que siguen detrás (…) Los obispos amparan una red de pedofilia. Eso no tiene solución con ningún perdón ni acto, esta gente debiera ir a la cárcel, debieran ser perseguidos legalmente como cualquier persona que está en una asociación ilícita”.

“No creo en un arrepentimiento real de los obispos (…) Pero curiosamente siento que el Papa Francisco sí fue sincero“, aseveró.

Con respecto a la reunión que tuvo con el Sumo Pontífice en Roma, Hamilton aseguró que “el Papa nos habló de la corrupción de la Iglesia, me habló que era como una mafia. Además me pidió que trabajara el concepto de encubrimiento como acto criminal. Nos dijo que esto no tenía vuelta atrás”.

