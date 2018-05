Crisis en Canal 13 pone en jaque grabaciones de “Lugares que hablan”

Finalmente se concretó la preocupación de los trabajadores de Canal 13 por posibles despidos masivos de al menos 300 trabajadores. Luego que la señal de Luksic comenzara su proceso de reestructuración tras firmar el contrato con el grupo Secuoya de España para externalizar los servicios.

Pero los más perjudicados son los programas que están actualmente al aire en Canal 13: “Lugares que hablan” y “Vértigo”. Según consignó El Dinamo, el programa conducido por Francisco Saavedra se vio afectado por la ola de despidos.

“Los integrantes del programa fueron parte de la desvinculación del pasado viernes, por lo que las grabaciones se suspendieron durante esta semana”, indica. Tras el duro momento vivido, “los desvinculados ya fueron recontratados por el grupo español Secuoya ‘con buenas condiciones’ y ‘pagándole cosas que antes pasaban por alto’”.

El viernes pasado, el propio conductor de “Lugares que hablan” dedicó sentidas palabras a su equipo de trabajo tras la desvinculación. “Ellos son mis amigos mis compañeros misPartner @richardbezzaza@davidfractal @pedrot3 . Yo no los voy a dejar solos, yo estoy con ustedes, yo simplemente espero que todo vuelva a la normalidad. Ustedes son #LugaresQueHablan , ustedes son quienes me sostienen, me cuidan, me quieren y se juegan la vida por cada uno de los capítulos de este maravilloso programa que hacemos . Solo quiero decirles que los estimo, los quiero y los admiro, espero que la próxima semana podamos volver todos juntos a trabajar tranquilos”, expresó.