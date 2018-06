Cámara aprueba de forma unánime la creación del Ministerio de Ciencia

Como un paso trascendental para nuestro país fue considerada la ratificación, por 130 votos a favor y 1 abstención, por parte de la Sala de la Cámara de Diputados, del informe de la comisión mixta recaído en el proyecto que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Producto de lo anterior, la iniciativa quedó en condiciones de pasar al Ejecutivo y convertirse en ley, ya que el Senado culminó previamente su aprobación.

La nueva cartera estará encargada de asesorar y colaborar con el Presidente de la República en el diseño, formulación, coordinación, implementación y evaluación de políticas, planes y programas destinados a fortalecer la ciencia y tecnología.

El diputado Enrique Van Rysselberghe (UDI) destacó que el nuevo ministerio permitirá integrar esfuerzos en materia de ciencia y tecnología.

“Viene a resolver principalmente dos cosas: La primera, que a partir de la promulgación y la institucionalidad nueva va a haber un ministro que va a responder por la gestión, por lo que se haga o no se haga en materia de ciencia y tecnología. Hoy día la responsabilidad está diluida, si no se avanza bien en esta materia, no hay ningún ministro que responda por la gestión, ahora va a haber uno”, remarcó el parlamentario.

“Y lo segundo -agregó- es que este ministerio va a venir a integrar los esfuerzos que se hacen en materia de ciencia y tecnología. Hoy día el diagnóstico común es, que los esfuerzos están diluidos, dispersos, no sinergizados”, acotó.

Por su parte, el diputado PS Patricio Rosas, valoró como un avance la creación de la nueva cartera, considerando la actual inversión que realiza Chile en materia científica.

“El hecho de que invirtamos muy poco respecto a nuestro Producto Interno Bruto, PIB, un 0,38% en comparación a los países de la Unión Europea que invierten sobre el 3%, más que un déficit, es una oportunidad para cambiar esta realidad, sobretodo entendiendo que como país tenemos ventajas comparativas en muchos temas, tanto en construcciones asísmicas, biotecnología, astronomía, glaceología y oceanografía. Tenemos mucho que investigar y aportar, así como en ciencia básica como lo estamos haciendo en las regiones”, remarcó.

Entre los puntos que se resolvieron en la comisión mixta están las funciones y conformación del consejo asesor; descentralización de la cartera y un acuerdo en las patentes.

La finalidad de crear un comité asesor del nuevo ministerio es que colabore en el diseño de instrumentos y propuestas de ley, teniendo dentro de sus funciones, la responsabilidad de conformar los comités técnicos o de expertos. Será integrado por ocho personas calificadas propendiendo a la equidad de género y a una adecuada representación de las diversas disciplinas del saber. Esta instancia será integrada también por el ministro de Ciencia que lo presidirá.

Dichos integrantes serán designados por el Presidente de la República, durarán cuatro años en sus cargos y se renovarán por mitades cada dos años.

Con respecto a la desconcentración territorial del ministerio, se acordó la gradualidad, en 10 años, de las secretarías regionales ministeriales. La idea es crear cinco cuando entre en funcionamiento la cartera. Así lo explicó el diputado Miguel Mellado (RN), quien también se refirió a temas de las patentes.

“Querían colocar todas las seremias del país, que costaban cerca de 3 mil millones de pesos. La situación no está para eso y partimos con cinco macrozonas y bajamos a 1.400 millones de pesos el presupuesto. En segundo lugar, el artículo 9º sobre las patentes. Hay muy pocas patentes ahora, entonces, lo que queremos es incentivarlas y que esa persona que fue financiada por el Estado, si patenta es bienvenida. Así el Estado también podrá usufructurar sobre esa patente”, precisó.

En caso de que la persona comercialice en cualquier forma su derecho de propiedad industrial, deberá restituir el 100 por ciento de los fondos que le fueron asignados por el Estado, y una suma adicional equivalente al 5 por ciento de los ingresos al momento de comercializarlo.

Cabe destacar que en la sesión estuvieron presentes el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, y el presidente del consejo de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt), Mario Hamuy Wackenhut.