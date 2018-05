Yamna Lobos lanza dura crítica a jurado de “Rojo”

La semana partió con quejas hacia el jurado, ya que no todos quedarón conforme con las evaluaciones que recibieron los participantes

“Rojo, el color del talento”, llegó con todo. Hasta el momento, de los 24 concursantes solo quedan 20 en competencia. Sin embargo, la crítica más recurrente que recibe el programa buscatalentos es que el jurado evalúa los participantes con baja nota y poca autocrítica. Esto se suma, las sanciones que reciben los participantes al no llegar a los ensayos previó a las presentaciones.

Este martes el bailarín Alan Caniuman previó a presentar su baile “mix anglo de los 80”, fue interrumpido por el “tío conductor” (Álvaro Escobar), quien le informó de la sanción.

Luego este bailó y presentó su show donde fue evaluado con nota 5,9, pero con la sanción quedó en 4,9, situación que lo dejó en capilla.

Bajo ese contexto, Yamna Lobos alzó la voz por lo ocurrido. “Estoy molesta, es súper desubicado, no me aguanto en decirlo. Estamos en una competencia, no le puedes decir eso antes de una presentación, estas cosas afectan a los participantes”, partió reclamando.

Después destacó que “no le puedes decir a un cantante, a un bailarín, que los van a evaluar mal, eso no se tiene que hacer”. Ante los dichos de Yamna, Escobar explicó la situación argumentando que “ya lo habíamos discutido, propuse decirlo en otro momento, pero ojo, si ya se había hecho con Toarii Valantin, las condiciones tenían que ser las mismas”.

Esto no dejó conforme a la bailarina y dijo “No es conveniente afectar a los participantes, si pasa de nuevo, ellos ya lo saben”.

MIRA AQUÍ EL TENSO MOMENTO: