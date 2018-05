Tres vehículos sufren ataques incendiarios en comunas de Santiago

Carabineros investiga dos ataques incendiarios a vehículos registrados este miércoles en la mañana en Santiago, los que hasta el momento no tienen motivaciones claras. También se indaga si ambos hechos están relacionados.

El primer ataque, el más grave, se registró alrededor de las 5:00 en calle Nuestra Señora del Rosario 605, comuna de Las Condes, donde desconocidos incendiaron dos vehículos tipo station wagon que se encontraban estacionados frente al domicilio del propietario.

Personal de la 17ª Comisaría de Las Condes concurrió al lugar y verificó que ambos vehículos resultaron completamente destruidos por las llamas. Peritos de Bomberos realizaron los primeros análisis, pero posteriormente se encargó de estas diligencias el Labocar.

Los vehículos no presentan encargo por robo y en el lugar no se encontraron panfletos. En las cercanías tampoco hay cámaras de seguridad. Los afectados y vecinos expresaron su extrañeza por los ataques, debido a que no tienen justificación.

El fuego ardió con tal intensidad, que uno de los capós se derritió completamente, lo que indica que se usó un acelerante de alta combustión.

El segundo ataque incendiario se registró en el sector de avenida Chile España con Simón Bolívar, comuna de Ñuñoa, donde dos desconocidos que se movilizaban en un vehículo incendiaron completamente otro automóvil, sin razón aparente.

De acuerdo a los antecedentes policiales, los atacantes descendieron de su vehículo y arrojaron una bomba molotov al interior del automóvil, que resultó grave daños. Este segundo ataque se perpetró alrededor de las 4:00 de este miércoles y se indaga si está relacionado con el de Las Condes.