Pancho Saavedra lanza dura crítica ante caso obispos: “Esas personas deberían pagar con cárcel”

Cinco sacerdotes y dos laicos que fueron sometidos a “abusos de poder, de conciencia y sexuales” por parte de Fernando Karadima, será recibidos en dos semanas por el Papa Francisco.

Según informó la Santa Sede en su página web, las reuniones del Pontífice con sus religiosos y fieles se desarrollarán entre el viernes 1 y el domingo 3 de junio, en la misma tónica de las que tuvo con los primeros tres denunciantes del ex párroco de El Bosque, Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo.

Bajo ese contexto, Francisco Saavedra dio su visión de la actual crisis que vive la Iglesia católica en “Mentiras verdaderas” de La Red, y el oriundo de Curicó pidió una drástica medida ante los abusos cometidos.

“Yo creo que esas personas deberían pagar como paga cualquier delincuente. Esas personas deberían pagar con cárcel. Ningún tipo de protección ni nada que los ampare, porque son criminales al igual que cualquier criminal que es un degenerado que hace algo en contra de un niño. Obvio”, comenzó diciendo.

Luego agregó que “no debería haber protección para los curas, no debería haber protección para los obispos. A mí me pasó una cosa muy impresionante con la Iglesia Católica”.

“Yo era de los que iba a misa con mi abuela. Y en un momento me aleje cuando empezó a pasar todo esto. El episodio del Papa, lo que ocurrió ahora, lo que de destapó, que de verdad espero que pidan la renuncia de todos, como que me hizo cobrar un poco la esperanza y hacerme acerca un poco más hacia las iglesias. No me parecen que prescriban los delitos. No. Me parece que nadie prescribe”, sentenció.