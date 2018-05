“Felix” de la serie “Los 80” responde ante acusaciones por agresión física

Este domingo Lucas Bolvarán fue acusado de agredir física y sexualmente a expareja, quien en ese momento estaba recién embarazada, a través de Story Instagram.

El intérprete de “Félix” en la serie “Los 80” mantenía una relación con Camila Villanueva, quien a través de su cuenta de Instagram narró golpes en su vientre, forcejeos y violencia psicológica.

Estos antecedentes, además de ser viralizados en Twitter e Instagram, también están en poder de la Fiscalía sur, que confirmó la denuncia formal. A raíz de las acusaciones, el futuro estudiante de teatro alzó la voz.

A través de un comunicado subido a Twitter, Bolvarán declaró lo siguiente:

“La persona que las realiza (las acusaciones), efectivamente fue mi pareja hasta hace cuatro meses atrás y quedó embarazada durante nuestra relación. Aunque ya no estamos juntos, mi intención siempre ha sido hacerme cargo y asumir mi responsabilidad como padre”.

Luego agregó que “lamentablemente como muchas parejas, tuvimos un final inesperado para ambos pero jamás llegaron a incluir ningún tipo de agresión física. La presión y angustia de ver una relación quebrada hizo que ella se sintiera desesperada, terminando con una constancia de su parte en Carabineros y una posterior orden de alejamiento”.

Después reconoció que Camilia si era su pareja, “mi ex pareja está embarazada hoy y, aunque he intentado acercarme para mejorar nuestra relación como futuros padres, ni ella ni su familia me lo han permitido, por lo que no he podido formar parte del proceso hasta ahora”.

Respecto a las acusaciones vertidas por la joven, Lucas fue enfático en señalar que “quiero dejar claro que nunca he tenido una conducta violenta con ella, ni psicológica, física ni sexualmente. Desmiento totalmente sus lamentables palabras y dado la gravedad de los hechos que se me imputan se hace necesario que las niegue de inmediato. No existe ninguna constatación de lesiones reales y el mayor perjudicado con todo esto he sido yo y mi familia”, sentenció.

“Será la justicia quien determine quién dice la verdad, porque estoy tranquilo de mis actos y mis actitudes con ella. Tengo claro que he cometido errores como cualquier persona, pero nadie podrá pasar a llevar mis derechos y responsabilidades como padre”.

Finalmente, declaró que “los medios hasta hoy solo han informado con una cara de la Moneda. Solo dejo una reflexión: hoy por redes te pueden acusar de todo y te enjuician al instante sin medir a cuántos personas perjudican y que ese daño siempre será irreversible”, dijo.

Actualmente Bolvarán se encuentra interpretando al hijo mayor del boxeador, Martín Vargas, en la nueva serie nocturna de Mega, “Martín, el hombre y la leyenda”.