Universitarias marcharán el 1 y 6 de junio en Valparaíso y Santiago

“Hacemos el llamado a hacer ese día un paro nacional de mujeres de los diferentes estamentos, trabajadoras, inmigrantes, dueñas de casa a paralizar, porque creemos que también debiera ser un trabajo remunerado, y hacernos presente el 6 de junio”, sentenció la vocera de la Coordinadora Feminista Universitaria, Amanda Mitrovich.

La dirigente, en compañía de representantes de la Confech, concurrieron este lunes hasta la sede de la intendencia metropolitana para solicitar el permiso correspondiente para marchar ese día desde las 11:00 horas por la Alameda desde Plaza Baquedano, e insistir en que el Gobierno haga un gesto y se pronuncie sobre la educación no sexista y el aborto libre, como demandan.

Al respecto la presidenta federación Universidad Iberoamericana y vocera de la Confech, Paz Gajardo, añadió que la movilización también tiene que ver con que el Ejecutivo “no se ha pronunciado frente a las movilizaciones de nuestras compañeras”, como las tomas de las universidades.

“Estas movilizaciones van a ir creciendo, si el Gobierno no se pone al lado de nuestras compañeras que están en este momento en toma, no podemos seguir permitiendo éste no se sensibilice”, dijo razón por la que sostuvo que este viernes 1 de junio marcharán por las calles de Valparaíso esperando que el Presidente Sebastián Piñera haga mención de esos temas.

RENUNCIAS

Asimismo, insistieron en exigir que las renuncias del ministro de Educación, Gerardo Varela, del seremi de la cartera en el Biobío, Fernando Peña; del jefe jurídico del ministerio, Tomás Henríquez quien fue director ejecutivo de “Comunidad y Justicia”, organización reconocida por presentar acciones en contra de los proyectos sobre identidad de género, matrimonio igualitario e incluso del aborto.

También pidieron al titular de Salud, Emilio Santelices, también de un paso al costado por intentar cambar el protocolo de objeción de consciencia sobre el aborto en tres causales.

“Si esas personas no salen de sus puestos, significa que el Gobierno está haciendo oídos sordos a las demandas de las mujeres. Esas cuatro personas han sido faltas de respeto, violentas con las mujeres, con los niños, con las disidencias sexuales, creemos que ese no puede seguir siendo el discurso de la derecha dentro del gobierno”, manifestó la secretaria de comunicaciones de la FECH y vocera de la Confech, Francisca Ochoa.