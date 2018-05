Luksic ante masivos despidos en Canal 13: “Hoy no hay alternativa”

Finalmente se concretó la preocupación de los trabajadores de Canal 13 por posibles despidos masivos y esta semana comenzaron las desvinculaziones de decenas de funcionarios.

Según Soychile.cl, al menos 300 trabajadores serán separados de la estación en total, desde esta semana.

La acción era esperada por el sindicato del canal, ante la intención de la plana ejecutiva de externalizar varios de sus funciones.

La ola de despido no dejó ni indiferente a los rostros de área prensa y entretención, donde expresaron su dolor ante el masivo despido de funcionarios del canal.

Sin embargo, quien alzó la voz este lunes fue Andrónico Luksic quien habló de la situación a través de Twitter, todo a raíz que un usuario lo cuestionó por las medidas adoptadas.

“300 trabajadores despedidos canal 13. Te haces el simpático en Twitter pero no fuiste capaz de mantener a tus trabajadores, si una empresa no es viable para que la compraste o no tenías en que gastar el dinero don saco wuea“, escribió el usuario.

Ante el tuit, Luksic respondió “Felipe, en mis 8 años en la propiedad del Canal, lo único que hecho es invertir recursos para hacerlo viable. Hoy no hay alternativa a las difíciles decisiones que se están tomando. Estamos dando las mejores condiciones de salida posibles a quienes lamentablemente dejan el canal”.

Felipe, en mis 8 años en la propiedad del Canal, lo único que hecho es invertir recursos para hacerlo viable. Hoy no hay alternativa a las difíciles decisiones que se están tomando. Estamos dando las mejores condiciones de salida posibles a quienes lamentablemente dejan el Canal. https://t.co/U0zwlsTzk5 — Andrónico Luksic C. (@aluksicc) May 28, 2018

Además, el empresario se dio el tiempo de responder los tuit de la periodista de ADN, Mirna Schindler, quien disparó en contra de Canal 13.

“Ahorro de Canal 13 es mínimo. Supongamos un sueldo promedio de $1 millón al mes. 10% de 300 trabajadores = 360 millones al año”, escribió. Luego agregó “Un solo rostro puede ganar eso en el mismo año. Me pregunto ¿por qué la política de austeridad de Luksic no apunta primero a corregir esta obscena desigualdad?”

Ante la eminente pregunta, Luksic escribió “Mirna no esperamos ‘pura pérdida’. La inversión en el Festival es compartida con TVN y otros. Las decisiones de hoy buscan dar viabilidad al Canal y conservar la mayor cantidad de puestos de trabajo. Usted trabajó en TV y debe conocer la urgente necesidad de reformular el modelo”.