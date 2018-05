Ingresan impugnación en Contraloría por nuevo presidente de Codelco

Según la DC, Juan Benavides no cumple con los requisitos para asumir el cargo, luego de ser condenado por la justicia en el caso de la colusión de las farmacias.

Tal como se anunciara este fin de semana, los diputados de la Democracia Cristiana Raúl Soto, Gabriel Silber, Matías Walker e Iván Flores concurrieron este lunes a la Contraloría General de la República para ingresar una presentación formal que busca impugnar la designación del expresidente del directorio de Habitat y exdirector de FASA, Juan Benavides, como el nuevo presidente de Codelco, declarando este nombramiento como “ilegal”.

Lo anterior, explicó el parlamentario Soto, “porque no cumple con los requisitos que demanda la ley para su nombramiento, al haber sido condenado por la justicia en el caso de la colusión de las farmacias. Su designación es impresentable, al haber sido condenado al pago de 300 UF, en el marco de la investigación sobre la colusión de las farmacias, cuando era ejecutivo de Farmacias Ahumada, no cumple con los estándares éticos y legales para asumir el cargo”.

El jefe de la bancada, en tanto, Matías Walker, agregó que “quien fuera sancionado -ratificado por Corte Suprema- por infringir ‘deber de cuidado’ en colusión de farmacias no puede presidir la empresa que debe cuidar el principal patrimonio de todos los chilenos, que es Codelco, la mayor cuprífera del mundo. Hemos realizado esta presentación que tiene como objetivo invalidar este nombramiento”.

Luego agregó que “aquí hay normas de ley de Codelco que han sido vulneradas y también de la ley de sociedades anónimas, 18.046, que se aplican en subsidio y que obliga a todos los directores de sociedades anónimas a emplear una diligencia y nivel de cuidado que no tuvo Juan Benavides como director de FASA, por eso, menos podemos dejarlo al cuidado de Codelco. Además, es una pésima señal, especialmente hacia los adultos mayores, que fueron esquilmados por la colusión de las farmacias”.

Silber, miembro de la Comisión de Economía de la Cámara, explicó al respecto que “aquí, claramente, estamos en presencia de antecedentes que nos preocupan, pues se trata de estar a la cabeza de la empresa estatal más importante. No da lo mismo quien la dirija. En consecuencia, sentimos que no podemos tener a esta persona en un alto cargo como este. Invitamos al Presidente de la República a que estudie esta designación, porque no podemos pasar meses en Contraloría discutiendo estos antecedentes, porque lo que está en juego es la conducción de la principal empresa del Estado”.

Finalmente, el diputado Soto señaló que “tenemos que aumentar los estándares éticos y legales en el nombramiento de los altos cargos de las empresas públicas. Esperamos que la contraloría nos dé la razón y desestime su designación”.