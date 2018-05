Gonzalo Ramírez reveló que sufre de espondilolistesis

Gonzalo Ramírez este 2018, se volvió la revelación del departamento de prensa de TVN, y ahora el periodista se convirtió el rostro de “24 Horas Central” y “Llegó tu hora”.

Todo bien, hasta ahí. En entrevista con LUN, el comunicador de TVN reveló que sufre de espondilolistesis, que es el desplazamiento de una vértebra lumbar sobre otra, lo que provoca mucho dolor.

“Las vértebras se unen gracias a unas especies de brazos, pero cuando éstos fallan, las vértebras se corren y ese desplazamiento va gastando los huesos, lo que provoca al final que queden los huesos pegados. Es muy doloroso”, indicó.

Respecto a cómo enfrenta el tratamiento, Ramírez expresó que se corrige con Kinesiología pero en el caso de él, los dolores eran tan fuertes que tuvo que operarse.

“Me fijaron con pernos etas tres vértebras lumbares comprometidas, la S1, el sacro, la L4 y L5. Me quedó todo el segmento lumbar fijo”, dijo.

Luego añadió que “Solo tenía que mantener una vida sana, hacer harto deporte, pero no de impacto, y mantener el peso, porque si no, me duele de inmediato la espalda. Estaba súper bien, hasta hace un mes cuando volvió todo”.

Pese a lo vivido, el periodista es optimista y no dramatiza con lo que tiene. “Lo he podido sobrellevar bien”, luego agregó que “Hay gente peor que uno”, considera.