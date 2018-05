Senadora Van Rysselberghe: “La educación no sexista es un título de la canción que puso la izquierda”

La senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, se refirió esta mañana en “Estado Nacional” de TVN a los cuestionamientos de la “Agenda Mujer” presentada esta semana por el Gobierno, así como las demandas sociales y, en particular, feministas que habrían motivado los anuncios.

“Los movimientos se tienden a radicalizar”, ejemplificando a la Universidad Católica, donde “hizo una serie de demandas y que al día siguiente realizaron una toma bastante violenta”, sostuvo.

Indicó que “lo que hizo el Presidente Piñera fue poner estos temas sobre la mesa” y que incluso antes de los movimientos universitarios se había considerado el tema de las Isapres o que se recargaba la maternidad solo a la mujer, debido a que eran parte de la agenda de Gobierno.

Respecto a la propuesta de la invitada del bloque anterior, Camila Vallejo, sobre tocar las utilidades de las Isapres para equiparar los costos, Van Rysselberghe indicó que “podría ser parte de la conversación“, pero aseguró que “lo que más me interesa es terminar con las discriminaciones”.

Consultada sobre una eventual resistencia a modificar la carta fundamental, indicó que si bien está de acuerdo en avanzar en una modificación al sistema de salud y recordó que en el primer Gobierno de Sebastián Piñera se modificaron artículos constitucionales.

“Pero creo que gastar el esfuerzo del Gobierno y el Estado en la reforma constitucional que había pensado la ex Presidenta Bachelet me parece que es inoficioso, porque la gente eligió al Presidente Piñera por una gran mayoría para que el país retomara el rumbo que había perdido”, señaló.

ACOSO Y EDUCACIÓN SEXISTA

Consultada sobre las demandas de educación no sexista que han marcado la agenda durante las últimas semanas, la senadora indicó que “creo que la educación no sexista es un título de la canción que puso la izquierda hoy día en la pantalla”.

Indicó que “hoy existe acoso en las universidades que no está bien resguardado para que no sea castigado, puede existir discriminación en contra de la mujer, pero la discriminación no es sólo contra las mujeres, sino que también existen hacia las minorías, migrantes, entre otros”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que es necesario centrarse en la discriminación que existe en contra “del ser humano, no sólo de la mujer (…) Si vamos a ir en contra del acoso, salvo el callejero (…) tiene que ver más que sexo o género, tiene que ver con el poder“.

Así, planteó que “para generar cambios culturales no se pueden terminar en consignas ideológicas”.

“Hombres y mujeres somos distintos, no creo que seamos iguales, biológicamente distintos (…) pero sí creo que tenemos que tener igualdad de derecho, pero me parece que estos movimientos, a veces movilizados por temas ideológicos, pero a veces estos movimientos pretenden generar que todos somos iguales”, sostuvo la senadora.

Pese a ello, se le planteó a la parlametaria que el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri inició en su municipio un plan de educación no sexista. “Yo creo que es un buen eslogan (…) es un eslogan que restringe lo que debiera ser la educación de los niños al trato con las mujeres”, planeando que no se puede discriminar al resto, sea persona discapacitada, hombre o mujer.

ADOPCIÓN EN PAREJAS HOMOSEXUALES

Respecto a la adopción en las parejas homosexuales, la senadora insistió en que el derecho a la adopción es del niño y que el Estado debe restituir al menor aquello que perdieron.

“Donde hay parejas heterosexuales, y tienen las condiciones garantizadas, es el mejor hábitat para un niño“, sostuvo la senadora, quien agregó que hay pocos niños naciendo, menos disponibles para ser adoptados, y muchas parejas homosexuales dispuestas a adoptar.

Consultada sobre los errores de declaraciones que se han cometido en el Gobierno en el último tiempo, especialmente referidos a los del ministro de Educación, Gerardo Valera respecto a su frase de “pequeñas humillaciones“, Van Rysselberghe sostuvo que “francamente se equivocó, la verdad es que no hay pequeñas humillaciones”.

Con ello, explicó que “cuando él hace una cosa así diciendo que se trata de una pequeña humillación, yo entiendo que él luego explicó a cómo se ve en la forma jurídica, pero cuando él hace una declaración de esa naturaleza, no lo están escuchando abogados, lo está escuchando un país complejo”, sostuvo.

Pese a ello, indicó que está a la “altura del desafío” de lo que actualmente ocurre con el movimiento feminista en la educación, “porque es una persona inteligente que aprende rápido”.