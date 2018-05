Expresidente estadounidense George H.W. Bush, otra vez en el hospital

El expresidente estadounidense George H. W. Bush, 93 años, fue hospitalizado este domingo tras un episodio de “hipotensión y fatiga“, anunció su portavoz, quien agregó que el inquilino de Casa Blanca entre 1989 y 1993 estaba “consciente y alerta“.

“El presidente George H. W. Bush fue ingresado hoy (domingo) en el Southern Maine Health Care tras un episodio de hipotensión y fatiga”, tuiteó su portavoz Jim McGrath.

“Probablemente permanecerá internado varios días en observación. El expresidente está consciente y alerta, y no siente molestias”, agregó.

El republicano Bush, quien fue el 41° presidente de Estados Unidos, ya había sido hospitalizado en abril tras el funeral de su esposa Barbara, debido a una infección sanguínea.

