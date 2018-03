Diputado Jiménez hace llamado a la no violencia en Día del Joven Combatiente

El subjefe de la Bancada PPD y miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Tucapel Jiménez, hizo un fuerte llamado para que este jueves 29 de marzo, cuando se conmemora una nueva fecha del Día del Joven Combatiente, nuestro país viva una jornada sin violencia.

“Sabemos que este es un día que históricamente ha sido de protesta, principalmente en algunos sectores de Santiago, donde lamentablemente la violencia se apodera de las calles, atemorizando a los vecinos que viven ahí, y a los pequeños y medianos comerciantes que ven con angustia el destrozo de sus negocios”, afirmó el diputado Jiménez.

El parlamentario indicó que “este ambiente agresivo ha generado que muchas veces pase a un segundo lugar, la verdadera importancia que tiene esta fecha, que es recordar que el 29 de marzo del año 1985 dos jóvenes estudiantes que vivían en la Villa Francia, los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, fueron detenidos y asesinados por Carabineros”.

“Siempre he dicho que un país que sin memoria no tiene futuro, sin embargo, no podemos dejar que la violencia sea la protagonista de esta memoria. Uno de los objetivos de conmemorar esta fecha es que aquellos que vivieron la época de dictadura y ‘olvidaron’ lo que allí pasaba, o que aquellos jóvenes que nunca vivieron esa etapa oscura de nuestro país, conozcan la historia de los hermanos Vergara y la búsqueda incesante de su familia por lograr justicia”, afirmó Jiménez.

El legislador indicó que “la violencia solo trae más violencia. La mejor forma de recordar nuestro pasado, para que nunca más vuelvan a ocurrir los horrores de la dictadura, es en un ambiente de paz y nunca dejando de buscar la justicia”.