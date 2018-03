El duro relato de Botota Fox tras el momento en que transformista Katiuska Molotov falleció

Este martes, José Miguel Navarrete alias “Botota Fox” reveló los minutos previo de la muerte de la transformista nacional, Katiuska Molotov, en Mucho Gusto.

“El show iba a terminar antes, yo tenía un presentimiento. Te juro que tenía un presentimiento”, comentó.

“Cuando salí a hacer mi stand up yo tiritaba, no sabía por qué. Por primera vez vi al público y empecé a hacer reír, pero sólo hablando, ni siquiera pensaba lo que tenía que hablar. La Katiuska entró al lado mío con un ánimo increíble, me pasó un ‘copete’ e hizo un salud (…) Me dijo que me iba a recordar siempre. Y después de 15 segundos murió”, relató la comediante de Stand Comedy.

Luego el matinal dio paso a las declaraciones del bailarín, Darwin Ruz, quien también se encontraba en el lugar de los hechos. “Se subió una persona del público y la empezó a reanimar. Yo, sin tener conocimiento de nada, le hice respiración boca a boca (…) Nosotros luchábamos con ella, porque volvió tres veces después que se desmayó, y la tercera fue cuando ya no había nada más que hacer”, expresó el emocionado el bailarín.

Burgos tenía 41 años al momento de morir. Además, sufría de diabetes e hipertensión. Pese a eso el transformista nacional murió bajo su ley “su sueño era morirse en el escenario, el espectáculo era su vida”, indicó Maygrett Burgos a LUN, hermana de la querida “Vikinga”.