Fiscalía Nacional: Carabineros impidió allanamiento a sus oficinas por “Operación Huracán”

Marta Herrera, vocera de la Fiscalía Nacional, se refirió al allanamiento que intentó llevar a cabo la Policía de Investigaciones a las dependencias de Carabineros en Temuco en el marco del montaje denunciado por la fiscalía en la “Operación Huracán”, y señaló que para la institución que representa “es fundamental que esto se esclarezca a la brevedad posible”.

“Solicitamos las órdenes judiciales para realizar las diligencias de registro en la Araucanía, que lamentablemente no se pudieron realizar dada la oposición de carabineros” aclaró Herrera. La vocera comentó de esta forma la tensa situación que se vivió en Temuco, donde, según constata Bío Bío, carros de fuerzas especiales de Carabineros rondaban el recinto que intentó periciar la PDI.

En una situación sin precedentes, los oficiales de la PDI no pudieron llevar a cabo el allanamiento, Herrera aseveró al respecto “la verdad es que hasta la fecha, de lo que lleva la Reforma Procesal Penal, no nos habíamos enterado, no habíamos tenido el problema, de que estos lugares constituyeran lugares especiales para efectos de realizar diligencias de allanamiento”.

A través de su cuenta de Twitter la Fiscalía Nacional se refirió al suceso, cuestionando los motivos que podría tener Carabineros, en particular la Dipolcar, para evitar el allanamiento.