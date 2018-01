Diputados solicitan remoción de fiscal Gómez de caso SQM

Los diputados comunistas Daniel Nuñez y Hugo Gutiérrez, solicitaron la remoción del fiscal Pablo Gómez de la investigación del caso SQM, después de que conocieran los acuerdos de la empresa con Corfo para la licitación del litio.

El mecanismo utilizado está comprendido en la ley pero no hay precedentes de su utilización, tal como explicó Gutiérrez “existe una facultad que recae sobre diez diputados, que no se ha hecho valer nunca pero creemos que es importante hacerla ahora, creemos que diez diputados le pueden pedir al pleno de la Corte Suprema la remoción de un fiscal”.

“Esa remoción puede ser por una causal de negligencia grave en el ejercicio de sus funciones”, dijo el parlamentario, agregando además que “creemos que el fiscal Gómez ha incurrido en esta causal, justamente cuando decide, habiendo instrucciones claras y perentorias de parte de la Fiscalía Nacional, suspender el procedimiento en contra de la persona jurídica de SQM”.

Sobre la empresa Soquimich el diputado Gutiérrez aseveró que “creemos que SQM cometió ilícitos por los cuales hoy en día se encuentra, por ejemplo, formalizado (el exministro Pablo) Longueira por el Código Minero y de Aguas. En consecuencia, es una empresa corruptora, corrompió toda la política chilena de arriba a abajo, de manera transversal y, supuestamente, esa persona sale sin ningún tipo de ilícito”.

“Se le pone una lápida de impunidad a SQM, para que posteriormente pueda hacer y celebrar todos los negocios que estime conveniente, incluidos los negocios que está firmando ahora con Corfo y que los van a habilitar y que, efectivamente, no van a tener nunca más el riesgo de que se le suspenda la persona jurídica, o que se le suspendan los contratos con el Estado producto de tener este juicio. Eso nos parece grave, y nos parece que acá el fiscal Gómez está acompañando una decisión de Corfo de blanquear a SQM, y eso nos parece que es altamente incorrecto”, agregó.

Sobre los cuestionamientos directos al fiscal Gómez, el diputado comunista señala que concuerdan con “lo que dijo el ex fiscal Gajardo en cuanto a que aquí hay delitos graves, que no tenían correspondencia entre la magnitud de los ilícitos cometidos por SQM y la decisión de no perseverar en la persecución de los delitos”.

Consultado por la fecha exacta de la presentación de las 10 firmas requeridas para iniciar el proceso de remoción, Gutiérrez indicó que “hemos hablado con varios diputados y esperamos que dentro de la próxima semana tengamos las firmas“.