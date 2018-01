Beatriz Sánchez en picada contra ministra de la Mujer: “Ridiculiza la lucha feminista”

La ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, se refirió a los ministros designados por el presidente electo, Sebastián Piñera, para su nuevo gabinete, y arremetió en contra de los encargados de la cartera de la Mujer, Educación y Desarrollo Social.

En una entrevista con radio Duna, Sánchez sostuvo que “hay ciertos nombramientos que me llaman la atención porque me dan la impresión que son una suerte casi de una posición desafiante, una provocación a lo que pasa”.

En este contexto, la periodista arremetió en contra de Isabel Pla, futura ministra de la Mujer y Equidad de Género, quien en declaraciones anteriores dijo estar en contra del aborto. “Creo que ella ha sido muy dura en temas que son muy sensibles (…) Cuando alguien en muchas de sus columnas ridiculiza incluso la lucha feminista por estos temas, o ridiculiza lo que significa el aborto en tres causales, o hace comparaciones odiosas, claro que me provoca algo”, consignó Sánchez.

Respecto al encargado de la cartera de Educación, Gerardo Varela, la ex candidata presidencial precisó que “pensé que habiendo gente dentro del equipo de Sebastián Piñera que estaba en el área de educación trabajando, que viniera una persona que no tiene ninguna cercanía con eso, que lo hemos visto en otras cosas y además, ha sido súper duro en muchas temas educacionales, duro marcando una posición de algo que en en áreas sensibles, se nombre a personas que tienen una opinión súper dura respecto a un aspecto”.

Además, la periodista extendió sus críticas a la designación de Alfredo Moreno como ministro de Desarrollo Social. “Que nombren a alguien que estaba a la cabeza de los empresarios recién y entre al gabinete de Piñera… me parece que es una provocación”, sostuvo.

Sin embargo, la ex abanderada del FA dijo que “yo doy el beneficio de la duda porque no han debutado como ministros (…) pero de lo que conocemos hasta ahora, sí provoca una irritación. A mí me llamaron la atención esos nombramientos”.