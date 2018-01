Neil Diamond se retira de la música debido a una enfermedad incurable

El cantautor estadounidense, de 77 años, cuenta con grandes éxitos como "Sweet Caroline," "Girl, You'll Be a Woman Soon" y "Cracklin' Rosie".

Neil Diamond, uno de los cantantes con mayores ventas de todos los tiempos, anunció este lunes que abandona todas sus presentaciones debido a que fue diagnosticado con el mal de Parkinson.

Diamond, que cumple 77 años este miércoles, se retira de los escenarios siguiendo el consejo de su médico. El artista estaba inmerso en una gira mundial para conmemorar el 50 aniversario de su primer disco “The feel of Neil Diamond”, y debió cancelar sus presentaciones en Australia y Nueva Zelanda.

A pesar de este anuncio, señaló en un comunicado de prensa que piensa “seguir activo escribiendo, grabando y con otros proyectos por mucho tiempo“.

“Es con gran pesar y desilusión que anuncio mi retiro de la gira de conciertos. Me he sentido muy honrado de llevar mis espectáculos al público en los últimos 50 años”, agregó el cantante nacido en Brooklyn.

Además el artista agradeció a sus leales seguidores: “Este viaje ha sido tan bueno, tan bueno, tan bueno gracias a ustedes” (“This ride has been ‘so good, so good, so good’ thanks to you”), dijo, evocando su canción “Sweet Caroline”.

Diamond abandonó sus estudios en la Universidad de Nueva York para iniciarse como compositor de canciones para grupos como The Monkees y halló su propia fama a fines de los años ’60, tras emerger del folk.

El cantante melódico ofreció conciertos multitudinarios con canciones como “Sweet Caroline,” “Girl, You’ll Be a Woman Soon” (parte de la banda sonora de Pulp Fiction) y “Cracklin’ Rosie”.

Integrado al Salón de la Fama del Rock and Roll, Diamond será nuevamente honrado el domingo con un premio a la trayectoria en los Grammys.

En una entrevista con la AFP en 2014, Diamond dijo que trataba de no verse influenciado por lo que era popular en las radios, y que no imaginaba su retiro.

“Creo que sería horrible para mí, detenerme sería muy difícil“, señaló. “Es parte de lo que soy”.

Diamond ya ofreció 55 conciertos en Estados Unidos y Europa en el marco de su gira del 50 aniversario.

El Parkinson es una enfermedad neurológica degenerativa crónica que afecta el sistema motor y, pese a que no es fatal, puede ser incapacitante.