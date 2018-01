Cecilia Pérez y acuerdos con el Congreso: “Es una tremenda oportunidad para entender que nuestro país cambió”

La futura secretaria general de Gobierno sostuvo que en el Congreso hay distintas aproximaciones, pero que no logran entender cuáles son, "porque no priorizamos las demandas de nuestro país".

Uno de los nombres más llamativos en el anunció del nuevo gabinete de Sebastián Piñera, es el cargo que ocupará Cecilia Pérez como ministra secretaria general de Gobierno, función que ya cumplió en el primer mandato del presidente electo.

Al respecto, Pérez fue consultada por el trabajo que tendrá el Gobierno en el Congreso, sobre lo que sostuvo que “como Chile Vamos tenemos mayoría relativa, no mayoría absoluta en ambas cámaras, pero, a pesar de que muchos lo puedan ver como una mala noticia creemos que es una tremenda oportunidad para entender que nuestro país cambió“.

Además, agregó que “no tener esta mayoría absoluta da la posibilidad de, con humildad y no con soberbia, poder reunir esos acuerdos, dialogar, poder converger en lo que hoy los chilenos demandan. Tenemos el mismo interés de que a nuestro país le vaya bien, tal vez tenemos distintas aproximaciones y muchas veces no logramos entender cuál es esa aproximación, porque no conversamos, porque no nos ponemos de acuerdo, porque no priorizamos las demandas de nuestro país“.

La futura ministra se refirió al hecho de que en el nuevo gabinete de Piñera la gran mayoría son hombres. “Nosotros siempre hemos señalado que en un gabinete pueden estar más mujeres u hombres según lo que determine el Presidente y viceversa, hoy es un gabinete, que comparado al del primer Gobierno de Piñera, hay más mujeres presentes y en cargos súper relevantes“, sostuvo la militante de Renovación Nacional.