Se acabó la teleserie: Alexis Sánchez es nuevo jugador de Manchester United

Muy larga había sido la teleserie protagonizada por el atacante chileno Alexis Sánchez, pero hoy llegó a su fin. El, ahora exjugador de Arsenal y uno de los jugadores más codiciados en la Premier League, se convirtió en nuevo refuerzo de Manchester United. La noticia se hizo oficial luego de que el club en sus redes sociales confirmara el acuerdo entre Arsenal y los “Diablos Rojos” .

