“Kenita” Larraín habló sobre supuesta infidelidad de Alexis Sanchez con una estudiante de 20 años

Gran escándalo ha causado las declaraciones de Paulina Sobierajska, una estudiante londinense de 20 años, quien afirmó al diario The Sun que Alexis Sánchez le habría ofrecido mil libras esterlinas por tener sexo.

Según informó el periódico británico, todo ocurrió el 25 de agosto pasado, cuando el “Niño Maravilla” estaba junto a un amigo en el mismo bar que ella. Tras intercambiar mensajes a través de WhatsApp, Sánchez le habría ofrecido dinero para que la joven se acostara con él. Finalmente, la estudiante pasó la noche con el futbolista.

Para ese entonces, Alexis ya se encontraba en una relación amorosa con Mayte Rodríguez. A su vez, el futbolista desmintió las declaraciones a través de Twitter, donde escribió que “cansa estar desmintiendo cosas que no son”.

Esta polémica ha sido tema obligado en diferentes programas de televisión y en el matinal “Bienvenidos” Kenita Larraín se refirió a lo sucedido y solidarizó con la situación que podría estar pasando Mayte.

“Yo me imagino que lo debe estar pasando súper mal Mayte Rodríguez porque, independiente que esto sea verdad, que haya pasado o no, que esta niña lo haya hecho por hacerse famosa o no, igual queda la duda y están los rumores“, sostuvo la modelo.

Además, María Eugenia agregó que “me pongo en los zapatos de ella y debe ser súper doloroso que estés con una relación importante, a distancia, que tienes que confiar mucho en la persona, ¿y que salga esto en una portada?”.