Empresas entregan más incentivos no monetarios a sus trabajadores en verano

Con la llegada del verano, recibir un incentivo laboral es algo que toma mayor relevancia para los chilenos y, por ende, también como política de recursos humanos al interior de las empresas. Esto se debe a que estos beneficios se han convertido en una herramienta positiva para lograr que los colaboradores tengan mejor ánimo e incrementen su productividad, especialmente quienes deben pasar la temporada estival en su lugar de trabajo o deciden no tomar vacaciones.

Según un estudio realizado por Edenred, inventor de Ticket Restaurant, el 55% de las empresas otorga incentivos no monetarios a sus trabajadores una o dos veces al año. De ellas, un gran porcentaje intensifica la entrega durante estas fechas.

“Los incentivos mejoran el clima laboral, más aún si estos se distinguen del sueldo, siendo percibido por el colaborador como un premio real y un reconocimiento a su trabajo”, sostuvo Cecilia Mayo, directora de Marketing y Comunicaciones de Edenred.

En el caso de las grandes compañías, la apuesta es motivar a sus equipos de trabajo por medio de e-giftcards, ya que les permiten dar incentivos de forma muy fácil y rápida a sus trabajadores, con experiencias que se adaptan a sus gustos y preferencias, otorgándoles la libertad de elegir entre diversas ofertas relacionadas con la temporada estival.

“El mercado ofrece alternativas como Mi Regalo, que es un ejemplo de plataforma virtual de libre elección, las que además de optimizar tiempo y disminuir costos de distribución, motivan e incentivan al cumplimiento de metas, fidelizando a los equipos de trabajo y aumentando la satisfacción laboral de todos y de forma transversal”, explicó Cecilia Mayo.

Durante los meses de verano, la gama de alternativas en cuanto a beneficios no monetarios es amplia, destacando sobretodo paseos al aire libre, cabalgatas, experiencias en canopy y millas de aerolíneas. “Generalmente los incentivos no monetarios están asociados al rendimiento laboral y cumplimiento de metas, y fundamentalmente buscan que los colaboradores se sientan a gusto dentro de la organización. Muchas veces las empresas no tienen la posibilidad de aumentar los sueldos, pero con este tipo de iniciativas logran tener cautivos a talentos y elementos fundamentales dentro de la organización”, aseguró Cecilia Mayo.