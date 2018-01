Fernando Montes: Juan Barros fue “la primera víctima de Karadima”

Junto con realizar un análisis a la reciente visita del Papa Francisco a Chile, el sacerdote jesuita Fernando Montes pronunció sorprendentes declaraciones en la edición de este domingo del programa de TVN “Estado Nacional”, en particular sobre el obispo Juan Barros, acusado de encubrir los abusos sexuales de Fernando Karadima, por parte de las víctimas del sacerdote.

“Él (Barros) dice que no vio. Me parece tan absolutamente inverosímil que no haya visto (…) pero aun así él es la primera víctima, no sé si de abusos sexuales, pero ciertamente de abusos de conciencia, de generar un encierro donde la gente no piensa, no mira, no habla”, declaró Montes.

“Pero hoy día él es adulto y yo lo encuentro más delicado es que eso, dado lo que significa Karadima en Chile para la iglesia, la poca finura a la hora del nombramiento, por eso es previsible que iba a generar problemas (durante la visita papal) y los generó”, añadió.

A su vez, igualmente respecto al obispo Barros, Montes declaró que las acusaciones en su contra son por encubrimiento y no por abuso a menores.

“Frente al caso de Barros hay dos cosas que son muy claras: la situación de abuso a menores, sobre eso no hay acusaciones, no hay nada probado (…) Es que es muy importante porque la gente lo considera a él y yo lo estoy aclarando”, planteó.

En cuanto a la defensa hecha por el Papa Francisco a Barros, el sacerdote planteó que se generó una confusión en sus dichos: “Yo creo que ahí el Papa no fue claro. Me da la impresión que cuando él dice que no hay ninguna prueba (es respecto a) que él haya sido abusador”.