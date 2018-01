Alcalde de Talagante anunció demanda contra Los Tres

El alcalde de Talagante, Claudio Álvarez, calificó el show de Los Tres en el Festival de Verano de la comuna como “grosero” y reafirmó que no pagará a la banda “ni un peso”, incluso, presentarán una demanda.

“No hizo show, no hizo lo que se comprometió” el vocalista Álvaro Henríquez, dijo el edil a Agencia Aton, y explicó que se había pactado previamente un pago por $9 millones, lo que no se hará efectivo.

“Ya era raro que llegó la banda antes, algunos de ellos vieron el espectáculo de Anita Tijoux que estuvo maravilloso y no llegaba el líder de Los Tres, Álvaro Henríquez, entonces llegó cerca de las 22:30, sentado en su auto, nunca conversó con su equipo, nada, ni un cruce de palabras”, detalló.

“Después hubo que esperarlo a que subiera, y cuando estuvo arriba del escenario yo me di cuenta que no tenía ninguna disposición de ni siquiera cantar, ahí simplemente tomé la decisión de no pagarles. La gente trabaja para ganarse su sueldo”, agregó.

Álvarez aseguró que “yo voy a demandar” porque “el contrato es por recursos públicos, se trata de un compromiso que estaba vinculado a la fe pública, no son recursos personales, son de toda la comuna de Talagante, hay una disposición de tiempo y si Los Tres hubiesen dicho que no harán el show podríamos perfectamente haberlo destinado a otra banda, si es un trabajo, es una prestación de servicios”.

En esa línea, la autoridad comunal señaló que “lo que pasa es que nosotros tenemos comprometido inversión en la presentación del show, porque hay que arrendar un escenario, contratar la iluminación, una ficha técnica específica de acuerdo a las necesidades y exigencias de la banda y todo eso tiene un precio, y si no lo ocupa la banda, se pierde”.

El alcalde de Talagante también calificó la actitud de Henríquez como “una falta de respeto” y acotó que “algunos creen en nuestro país que porque gozan de algún privilegio pueden hacer y deshacer sus acuerdos como se les antoje”.

“Este es un espectáculo que no se cobra, porque la gente va gratis y no es porque nosotros estemos en Talagante que tengamos que aceptar que venga alguien que se cree superior por alguna razón en particular y nos venga a humillar e insultar, eso no lo voy a aceptar como alcalde y punto y los videos dan cuenta de eso”, sostuvo.

El edil remarcó que “la pifiadera fue grande, todos los que estuvimos ahí vimos exactamente lo mismo y la situación fue lamentable, fue grosero, una falta de respeto hacia el público y a la gente que yo represento”.

“Nada justicia que, por mucho que haya tenido una historia muy meritoria, pueda desconocer sus obligaciones actuales, eso corre para cualquier persona”, puntualizó.